Kralj dodavanja: Thomas Müller je upisao 18. asistenciju u Bayernovom gaženju Fortune

Nakon pobjede u Der Klassikeru, napisali smo da je utrka za naslov u Bundesligi de facto gotova. Bayern je otišao na sedam bodova razlike, što takva momčad ne ispušta u finišu prvenstva.

Nakon današnje pobjede nad Fortunom iz Düsseldorfa, razlika se popela na 10 bodova, iako Borussia ima utakmicu manje. Bayern je danas ubacio pet komada Fortuni, nije primio niti jedan.

Bayern je odmah ubacio u brzinu; imao je tri pogotka prednosti prije kraja poluvremena, a dva u prvih sedam minuta nastavka samo su stavila točku na i.

18 – @esmuellert_ is the first player since detailed data collection 2004-05 to provide 18 assists on the first 29 matchdays of a #Bundesliga campaign. Unselfish. @FCBayernEN #FCBF95 pic.twitter.com/ZjQfjXTd23

— OptaFranz (@OptaFranz) May 30, 2020