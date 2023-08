Kralj ostaje kralj: Đoković je ispustio jedan set, ali je ipak dovršio posao protiv Hurkacza

Ako ste zaboravili ili niste pratili, Hurkacz je u prvom setu jučerašnjeg meča imao tri set lopte koje je naposljetku ispustio i vjerojatno se poprilično grizao zbog propale prilike, no nije se predao. Treći set tekao je slično kao i prva dva; oba su tenisača držala svoje servise, a stvar se prelomila u 12. igri kada je poljski predstavnik uspio doći do dvije break, a onda i set lopte. To ovaj put nije upropastio, a igrao je vrlo dobar tenis i razveselio publiku s nekoliko lijepih poteza.

Međutim, Nole je sve priveo kraju u četvrtom setu; oteo je servis Hurkaczu u sedmoj igri i onda u 10. servirao za meč, a to je i uspio bez ispuštenog poena. Tako je po 14. put izborio četvrtfinale Wimbledona čime se na vječnoj listi izjednačio s drugoplasiranim Jimmyjem Connorsom — prvi je, naravno, Roger Federer s 18.

90% – Novak Djokovic is now equal-second for winning percentage in Men’s Singles in Wimbledon in the Open Era (90.0%, 90-10), level with Pete Sampras. Landlord.#Wimbledon | @atptour @Wimbledon @BBCSport @bbctennis pic.twitter.com/r5jXk3rbwb

— OptaAce (@OptaAce) July 10, 2023