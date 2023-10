Kraljice dostojno ispratile Šoku: hrvatske rukometašice uvjerljivo su slavile kod BiH

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024., svladavši u Cazinu reprezentaciju Bosne i Hercegovine s uvjerljivih 31-17 (12-6). Bila je to ujedno i posljednja utakmica za izbornika Nenada Šoštarića na ovoj funkciji, odnosno prije njegovog skorašnjeg preuzimanja Zagreba.

Uistinu je dostojan bio oproštaj njegovih Kraljica šoka od izbornika s kojim su 2020. došle do bronce na europskoj smotri. Razlika u kvaliteti između ove dvije ekipe bila je vidljiva od otvaranja utakmice, u kojem je Hrvatska povela sa 7-1 već u 13. minuti. Domaće rukometašice su do kraja prvog poluvremena uspjele ostati na šest golova zaostatka, no u drugom nisu mogle pratiti ritam naših reprezentativki.

🤾🏻‍♀️ | 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐤𝐞 | 𝗞𝘃𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗸𝗮𝗰𝗶𝗷𝗲 𝘇𝗮 #ehfeuro2024 Nova uvjerljiva pobjeda naših Kraljica✨ Nakon Grčke, pobijedile su i BiH pa ovo okupljanje zaključuju s dvije sjajne pobjede 🔥 🎯 | Dejana Milosavljević 5, Nikolina Zadravec 5#crohandball #catchthespirit pic.twitter.com/xIkYU2klTl — Hrvatski rukometni savez (@HRStwitt) October 14, 2023

Kontinuirano su one povećavale svoju prednost, sve do konačnih +14, iako je izbornik Šoštarić ravnomjerno rasporedio minutažu na veći broj igračica. Tako su sa po pet pogodaka najefikasnije u hrvatskoj reprezentaciji bile Nikolina Zadravec i Dejana Milosavljević. Četiri gola postigla je Andrea Šimara, a po tri Stela Posavec i Katarina Pavlović.

Nakon dva kola ovih kvalifikacija, Hrvatska ima maksimalan učinak od četiri boda, koliko ima i Rumunjska. Osim BiH, bez bodova je i dalje Grčka, a baš će Rumunjke biti idući suparnik naše izabrane vrste. Bit će to dvostruki program s tom reprezentacijom, a straha za plasman na Europsko prvenstvo ne bi trebalo biti, s obzirom da će to ostvariti dvije najbolje plasirane ekipe iz svake od skupina.

