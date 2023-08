Krama se odlučio zagrijati za početak Bundeslige pa je u Kupu uvalio dva gola trećeligašu

Iako je domaći Lübeck poveo kada je Tarik Gozusirin poentirao s bijele točke u 35. minuti, Hoffenheim je uzvratio na preko hrvatskog topnika sedam minuta kasnije; bio je to klasičan ‘kramarićevski’ pogodak. Popularni Krama tada je primio loptu u šesnaestercu okružen suparničkim braničima i nekako se, bez da doda suigračima koji su bili oko njega, uspio snalažljivo izboriti za šut koji je zatim nemilice zakucao u domaću mrežu za 1-1.

#Croatia striker Andrej Kramarić scores 2⃣ crucial goals and wins Man of the Match award as @tsghoffenheim eliminates Lubeck (4:1) in German Cup! 🇭🇷🔥🔝🏆 #Family #Vatreni❤️‍🔥 https://t.co/6EBo0ysxJ8

— HNS (@HNS_CFF) August 14, 2023