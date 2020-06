Krasimir Balakov sljedeće će sezone voditi sofijski CSKA 1948

Bivši veznjak bugarske nogometne reprezentacije Krasimir Balakov dogovorio je uvjete suradnje sa sofijskim CSKA 1948 te će na klupu tog kluba sjesti sljedeće sezone.

Jedan od ključnih igrača izabrane vrste koja je 1994. igrala polufinale Svjetskog prvenstva, a čija je trenerska karijera građena i u Hajduku u sezoni 2011./12., ovime se vraća u trenerske vode nakon prilično neuspješnog mandata na mjestu izbornika Bugarske.

Šest je puta u vodio nacionalnu momčad od čega pet u utakmicama kvalifikacija za Europsko prvenstvo te u jednoj prijateljskoj. Odstupio je uz omjer od jednog remija i pet poraza i nakon susreta koji je obilovao rasističkim ispadima i u kojoj je njegov sastav izgubio od Engleske 0-6.

Ex-Bulgaria midfielder Balakov agrees terms to coach CSKA 1948 https://t.co/vldeXqG59x pic.twitter.com/D8JjToMKrg — Reuters Sports (@ReutersSports) June 2, 2020

On sam tada je prvotno tvrdio da ništa od bolesne atmosfere majmunskog hukanja u smjeru tamnoputih igrača gostujućeg tima i podizanja desnice u zrak nije vidio. Kasnije se ispričao vrijeđanoj strani.

No, to je sad iza njega, a ono što je pred njim novi su izazovi. Na klupi kluba osnovanog prije nepune četiri godine — uslijed komplicirane priče koja je dovela do postojanja dva kluba koji se prave da su CSKA — trebao bi biti uspješniji. Navijači se tome svakako nadaju.