Kratko, brzo i bezbolno: za 14 franšiza nastavak NBA sezone trajat će najviše 53 dana

Okvir postaje sve jasniji, odnosno vodstvo NBA lige pri kraju je sastavljanja rasporeda i franšizama će nastavak sezone uzeti manje vremena nego što se u početku očekivalo.

Od 22 franšize koje će biti u Orlandu njih 14 ondje će provesti najviše 53 dana, a nakon 67 dana ‘aktivno’ će biti njih samo četiri. Vrijeme se, jasno, u ovom slučaju mjeri od 9. srpnja kada se otvaraju kampovi.

Konferencijska finala pak bit će završena u roku od 82 dana nakon spomenutog datuma.

ESPN story with @BobbyMarks42 on clarity of total days teams could spend in Orlando, roster rules for the resumption and the eligibility guidelines for players available to join teams in bubble: https://t.co/CTg5JbRpt3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 11, 2020