Krenula je i prva runda u DFB-Pokalu. Uremović je zabio za Herthu, a Werder ispao od trećeligaša

Već po ustaljenoj te pomalo neuobičajenoj tradiciji, nova sezona u njemačkom nogometu započinje utakmicama prve runde domaćeg kupa. Uglavnom je to lak zadatak za bundesligaše, jer su im suparnici klubovi iz nižih rangova, no ponekad se dogodi i neko iznenađenje te ispadanje favorita.

Jednom takvom svjedočili smo i danas u Kölnu, gdje je tamošnji trećeligaš Viktoria bio Werderov domaćin. Sastav iz Bremena sa šest je titula kroz povijest DFB-Pokala drugi na vječnoj ljestvici, samo je rekorder Bayern ispred s 20 titula, a već sada je jasno da se ta razlika neće smanjiti. Naime, Viktoria je s 3-2 došla do pobjede nad Werderom i prolaska u drugu rundu, napravivši prvo ovosezonsko iznenađenje.

Dvaput su gosti iz Bremena dolazili do prednosti, a Viktoria se u oba navrata vraćala preko dvostrukog strijelca Davida Philippa. Veliko slavlje na tribinama je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade svojim pogotkom za 3-2 donio Donny Bogičević, mladi vezni igrač hrvatskih korijena rođen u Njemačkoj.

Nije on, doduše, bio jedini hrvatski nogometaš sa zgoditkom u današnjim utakmicama, Filip Uremović također je pronašao put do mreže. Baš kao i Bogičević, i on je postavio konačni rezultat, i to u Herthinoj pobjedi od 5-0 kod Carl Zeissa iz Jene. Današnji će se program na startu sezone njemačkog nogometa zaključiti u Münchenu, gdje će prvak Bayern u Superkupu dočekati osvajača kupa, Leipzig.