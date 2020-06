Kretanje ispočetka kao najbolje rješenje: Kaiserslautern će proglasiti stečaj

Četverostruki prvak Njemačke Kaiserslautern odlazi u stečaj. Službena potvrda stići će sutra, a povod za takvu odluku je dug u visini od 24 milijuna eura koji više nije moguće servisirati.

Nije riječ o “klasičnom” bankrotu i klub će se nastaviti natjecati u trećoj ligi. Ideja je jednostavno da se dug lakše vraća. Kazna za proglašavanje bankrota inače se izvršava tako što se klubu oduzima devet bodova, ali je Savez zbog pandemije koronavirusa trenutno suspendirao sve kazne.

