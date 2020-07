Kriminalac i nogometaš: Semedo je dobio uvjetnu zatvorsku kaznu i zabranu ulaska u Španjolsku

Ne tako davno Rúben Semedo bio je nada portugalskog nogometa, U-21 reprezentativac s obećavajućom karijerom. Problem je taj što je uz nogometu istovremeno gurao i karijeru tipa mutnih namjera spremnog i na najgore. Što mu je stiglo na naplatu.

Danas je Semedo Olympiakosov stoper, ali i čovjek kojem je sud u Valenciji odrezao uvjetnu zatvorska kazna od pet godina, istovremeno sa zabranom ulaska u Španjolsku na osam godina. Razlozi za to su brojni, a vežu se uz njegove slobodne aktivnosti vrijedne praćenja na stranicama kriminala i crne kronike.

Olympiakos defender Ruben Semedo handed five-year suspended prison sentence and is banned from Spain for the next eight years after being found guilty of robbery, assault, kidnapping and possession of a firearm https://t.co/d4C9kC3m9y

— footballespana (@footballespana_) July 18, 2020