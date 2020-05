Križaljka se slaže: Šibenik novi prvoligaš, Inter i Orijent ostaju bez licence

ʻHrvatski nogometni savez kao davatelj licence u prvom je stupnju završio Središnji postupak licenciranja klubova za natjecateljsku 2020./21. godinu za Uefina klupska natjecanjaʼ, navodi se na web-stranicama krovne kuće hrvatskog nogometa, odakle se saznaje da licencu za sljedeću sezonu nije dobio Inter (koji je u borbi za očuvanje prvoligaškog statusa) kao niti Orijent čiji navijači ne žele s Krimeje, ali jest najbolja drugoligaška momčadm Šibenik.

Naravno, na odluke Komisije za licenciranje klubovi kojima je odbijena molba za izdavanje licence imaju pravo žalbe. Rok im je osam dana od primitka odluke, odnosno do 28. svibnja. U tom periodu mogu iznositi nove činjenice i dokaze, kao i prijedloge novih dokaza. Odluku o potencijalnim žalbama donijet će Žalbeno tijelo za licenciranje HNS-a. Kao krajnji rok za donošenje konačnih odluka definiran je 15. lipnja 2020.

Prema zasad obavljenoj procjeni ispunjenja kriterija na temelju dokumentacije, informacija i podataka koju su dostavili klubovi te na osnovu drugih dostupnih relevantnih podataka i informacija te sukladno Pravilniku situacija trenutačno izgleda ovako:

UEFA licence za 2020./21. dobilo je osam klubova. Abecednim redovim to su Dinamo, Gorica, Hajduk, Istra, Lokomotiva, Osijek, Rijeka i Slaven.

Izdane licence za I. HNL za 2020./21.: Dinamo, Gorica, Hajduk, Istra, Lokomotiva, Osijek, Rijeka, Slaven, Šibenik i Varaždin.

Izdane licence za II. HNL za 2020./21.: Belišće, BSK, Cibalia, Dinamo II, Dubrava Tim Kabel, Hajduk II, Istra, Junak, Kustošija, Lučko, Međimurje, Orijent, Osijek II, Sesvete, Šibenik i Varaždin.

Ženskom nogometnom klubu Dinamo izdana je licenca za Uefa Ligu prvakinja 2020./21.

Rok za dostavu molbe te propisane dokumentacije bio je 31. siječnja, a za dostavu financijske dokumentacije 1. travnja. To je ujedno bio i datum do kojeg su klubovi, između ostalog, trebali dokazati da su podmirili financijske obveze koje su dospjele do 31. prosinca 2019. prema drugim nogometnim klubovima te prema zaposlenicima i državi…