Krki nam je mrki: Krznarova HNL kolonija u Mariboru remizirala je s malteškom Birkirkarom

Damir Krznar i njegov Maribor danas su krenuli u novu sezonu, a sreća ili nesreća su u tome što je otvaranje kampanje odmah donijelo iznimno važnu utakmicu. Na Ljudski vrt u prvom je pretkolu Konferencijske lige stigla malteška Birkirkara te je izvukla remi.

Ako vam to ime zvoni u glavi, niste ludi. To je ista ona Birkirkara s kojom se Hajduk sučelio u Kupu UEFA-e 2008. godine i koju je eliminirao uz navijačke nerede u gostima. Maribor ipak nije toliko uvjerljiv 15 godina kasnije.

Krznar je na teren poslao pravu malu HNL ergelu pa su tako svoje mjesto u prvih 11 pronašli Itsuki Urata, Marin Laušić, Ivan Brnić, a debitirao je i Hilal Soudani. No, Maltežani su prvi došli do pogotka, i to kakvog.

Izvjesni Paul Mbong u jednoj je kontri u 31. minuti primio loptu i s nekih 20 metara odaslao bombu u gornji kut koja je, s obzirom na to da se radi o Maltežanima i momčadi s jakim HNL potpisom, neodoljivo podsjetila na onu jednu noć na Poljudu i Gżiru.

Naravno, prije i poslije tog gola Maribor je dominirao, ali do pogotka je došao samo u 67. minuti nakon što je Neil Micallef podignuo nogu i na rubu kaznenog prostora pogodio napadača, a sudac uz dosta negodovanja gostiju pokazao na penal.

Izdanak Hajdukove akademije Brnić taj je udarac s bijele točke i realizirao, a nakon toga ionako je bilo malo nogometa, a više tenzija, drame i sučeljavanja na travnjaku pa su gosti dobili što su htjeli i na Maltu nose aktivan rezultat.

Krznar ne može biti zadovoljan, a što se Soudanijevog debija tiče, spomenimo da je naprasno prekinut u 44. minuti zbog ozljede ramena.

Slovencima tako dan nije nimalo dobar jer Domžale kod kuće teško poražene. U slučaju su opet Maltežani, ali Balzan koji je slavio 4-1. Spomenimo i sarajevske klubove. Željezničar je u velikoj drami na kraju izborio 2-2 kod Dinamo Minska, dok je istim rezultatom odigralo i FK Sarajevo kod Torpeda u Gruziji…