Krovinović nakon pobjede: ‘Danas nas je malo sreća pomazila, ali preokrenuli smo utakmicu’

Hajduk je pobijedio Dinamo na Maksimiru nakon dramatične utakmice koja je odlučena pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Bijeli su slavili s 2-1, unatoč tome što je Dinamo vodio do 74., a prije toga imao i penal za 2-0.

Odlučujući gol zabio je Rokas Pukštas u trećoj minuti sudačke nadoknade, a evo kako su utakmicu prokomentirali glavni akteri.

Filip Krovinović rekao je sljedeće:

“Stvarno je bio gorak okus u ustima prije tjedan dana, čestitke svim mojim momcima na borbi, neću reći na zasluženoj pobjedi, ali pobjedi koja će nam dati vjetar u leđa”, kazao je pred kamerama Max Sporta. “Htio bih izraziti sućut obiteljima koje su preminule od nevremena, te stvari su bitnije od nogometa. Danas nas je malo sreća pomazila, individualna kvaliteta Lučića i Livaje, ali preokrenuli smo utakmicu.”

Prvo poluvrijeme baš i nije bilo dobro…

“Kao što sam rekao, klasično dobar Dinamo, nije to bilo koja momčad, ali nismo se predali, imali smo dobar sastanak na poluvremenu, 1-0 nije bila velika razlika. Uz malo sreće smo preokrenuli i, stvarno, svaka čast.”

Pojačanja su se pokazala dobrima, pogotovo Vadis Odjidja-Ofoe kojemu se piše i asistencija za pobjednički gol.

“Kad smo kod Odjidje, on je veliki igrač, imao je veliku karijeru iza sebe, super što je došao ovdje. Ima tu novih igrača, Diallo, Moufi, Dajaku, Šarlija… Svi su svoje pokazali, treniraju jako, super je atmosfera i gazimo dalje. Željno iščekujemo izvlačenje Konferencijske lige, ali pred nama je Rijeka i za to se pripremamo. Duga je sezona i dug je to maraton.”

Komentar je dao i Dinamov Stefan Ristovski.

“Mislim da je to bila utakmica koju smo imali pod kontrolom, na ovakav način izgubiti je žalosno, ali idemo dalje. Čestitao bih Hajduku na pobjedi. Nismo klub koji traži alibi, idemo dalje. Čestitam Hajduku na tri boda. Slijedi nam Astana, trebamo se resetirati i idemo na novu pobjedu. Nogomet se igra 90 minuta, zato je zanimljiv, trebaš biti u fokusu do kraja, oni su nam došli do dvije greške, ali sve ti propadne u vodu kada na kraju izgubiš. Čestitam Hajduku i mi idemo dalje.”

Upravo tako, slijedi Astana…

“Kreće Liga prvaka. Rekao sam, trebamo se prije svega dobro odmoriti, naučiti na pogreškama. Nogomet ne prašta, nemaš previše prostora za veselje ili tugovanje. Dinamo je spreman za sva natjecanja, tako će i biti. Radi se o izvrsnoj ekipi koja ide po Europi, ima dosta naših igrača tamo, umjetna trava i vremenska razlika…”