Krovinović pohvalio navijače: ‘Mi smo jedini koji punimo stadione u Hrvatskoj’

Hajduk je danas došao do pobjede protiv Istre (2-0) na gostovanju u vrućoj atmosferi i rekordnoj posjeti koju su omogućili većinom navijači splitskog kluba. Golove su zabijali Emir Sahiti i Marko Livaja, a utakmicu je za klupsku platformu HDTV prokomentirao Filip Krovinović.

“Stvarno velika pobjeda, bitna tri boda, kao svaka iduća i prijašnja utakmica”, rekao je Hajdukov veznjak. “Čestitke našoj ekipi, svima u klubu, jako smo sretni, idemo po novu pobjedu već u subotu.”

Činilo se kao da je terenom vladala nervoza…

“Ne bih se složio, mislim da smo većinom kontrolirali utakmicu, možda smo u drugom poluvremenu ušli u rupu od 10 minuta, ali to je normalno”, naglasio je. “Idemo dalje, pokušavati raditi nove stvari, mislim da smo na dobrom putu i da smo mogli zabiti još više od dva gola. Sretan sam što nismo primili gol još jednom.”

Krovinović intenzivno sudjeluje u presingu…

“Presing je takav kod trenera Karoglana, već od lani znamo neke stvari, danas smo samo nastavili”, objasnio je. “Ja sam u takvom presingu više gore, volim biti u ofenzivnom i defenzivnom dijelu, ali nije to ništa do mene, tu smo svi, radimo, dajemo 100 posto i više, mislim da se to pokazalo.”

Hajduk je danas imao golemu navijačku podršku.

“Što reći? Uvijek ista priča koja se vrti u krug. Prekrasno, top, rekao sam momcima prije utakmice da smo mi jedini koji punimo stadione u Hrvatskoj i mislim da se to pokazalo opet. Punimo zato što oni pokazuju iz dana u dan kako igramo, nadam se da će biti još bolje i da ćemo još puniti. Samo treba tako nastaviti.”