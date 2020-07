Krstanović je u petak zabio 100. gol u HNL-u. Bit će ih još jer planira igrati i sljedećih godinu-dvije

U vrlo probranom društvu golgetera koji su postigli troznamenkast broj pogodaka u utakmicama HNL-a od petka se nalazi Ivan Krstanović. Jubilarni 100. pogodak neumorni je 37-godišnji napadač Slaven Belupa spakirao u Interovu mrežu te se na taj način priključio pokeru asova kojima je to prije njega pošlo za rukom. Dakle, Miljenko Mumlek, Joško Popović, Igor Cvitanović i Davor Vugrinec primili su novog člana u svoje društvo.

Priča da se s ozbiljnim nogometnom počeo baviti s 25 godina kad je 2008., nakon početaka u Tomislavu, Boljavu iz Drinovaca i Posušju, stigao u Zagreb. Mnogi su ga zbog njegovih 196 centimetara visine gurali u košarku, no danas, nakon što je igrao i za Dinamo, Rijeku, Zadar i Lokomotivu, i stigao do stotke, ima najbolji dokaz da su takvi, a ne on, pogriješili sugerirajući mu sport kojim se treba baviti.

“Mogu se sjetiti puno od tih 100 golova koje sam zabio u HNL-u, ali nikako se nisam mogao sjetiti kome sam zabio prvi”, priča za 24sata.

“Nisam znao da je to bio Inter kojemu sam zabio i stoti. Najdraži golovi? Ona dva u pobjedi protiv Hajduka u Maksimiru 2012. Dinamo je gubio 1-0, ušao sam u igru u dvije minute zabio dva gola za pobjedu 2-1. Nekoliko sam puta u karijeri bio blizu odlasku u Hajduk, ali nikad nisam zaigrao tamo, a na kraju je ispalo da mi je Hajduk najveća ‘mušterija’”.

Kaže to jer je Hajduku zabio 13 pogodaka. Mogao bi još, a strepit će i ostali vratari bude li produljio svoj ostanak u HNL-u, a sam kaže da bi želio igrati još godinu ili dvije. Navodno je blizu dogovora s Belupom oko potpisa produljenja suradnje…