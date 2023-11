Kruno Jurčić: ‘Ja sam etiketiran kao Mamićev čovjek pa ne mogu raditi u HNL-u. To je tužno’

Krunoslav Jurčić proteklih je godina bio poprilično tih i nije se puno pojavljivao u medijima, ali u posljednje vrijeme ondje ga ima sve češće. Nekadašnji Dinamov trener očito je odlučio kako je sada pravo vrijeme za povratak na scenu, a sada je dao veliki intervju za Index.hr (u cijelosti ga možete pročitati ovdje) u kojemu se osvrnuo na svoju trenersku i igračku karijeru.

Pritom je otkrio i poneku ekskluzivnu informaciju, poput one da je nedavno odbio priliku da po četvrti put postane Dinamov trener.

“Sve to što se meni prije desetak godina događalo u Dinamu nije utjecalo samo na mene već i na ljude oko mene”, započeo je Jurčić razgovor sa spomenutim portalom. “Sjećam se kako je moj pokojni otac proživljavao te dane pljuvačine, osporavanja i svega ostalog što se vezalo za mene. Ostale su traume i one su velike do te mjere da sam nedavno odbio poziciju trenera Dinama. Tih četiri-pet dana dok se to događalo imao sam takvu kamenčinu u želucu… Moj sin je narastao i danas prati nogomet. Zapalio se i zna svaki detalj. Kad mi je nedavno ponuđen taj posao, prvo sam pomislio na njega jer znam koliko bi toga neugodnog bilo i da bi on to sve čitao. Moja percepcija u javnosti je takva kakva je, a nije me bilo puno u medijima i nisam prao svoj imidž. Napravio sam sve da ne dođem i to je jedan moj veliki poraz. Poraz jer ja živim kilometar od stadiona, vratio sam se nakon što sam bio u inozemstvu, situiran sam i to bi bio idealan nastavak moje karijere. Bilo mi je teško uopće razgovarati o povratku u Dinamo i onda sam shvatio koliko sam zbog svega što je bilo duboko frustriran i traumatiziran. Trebao bih vjerojatno takve stvari manje uzimati k srcu i ne dopuštati da me toliko pogađaju. Više sam razmišljao o obitelji nego o sebi i donio sam takvu odluku. Sve negativne trenutke, a njih je u trenerskoj karijeri bilo puno, proživljavao sam sam sa sobom. Nitko mi u tim trenucima ne može pomoći i moja greška je što sam puno odluka donosio na osnovu tih ožiljaka. Čovjek mora biti na miru sa sobom, biti svjestan što je napravio loše, a što je napravio dobro i s tim se nositi. Nikad nisam čitao novine i portale koji su svašta o meni pisali, ali uvijek to nekako dođe do tebe. Netko ti kaže, prenese. Ti neki teški porazi nisu bili dobri ni za moje zdravlje ni za moju okolinu. To su ekstremne situacije, no vjerojatno sam i sam malo kriv što sam sve to tako osobno doživljavao.”

Često ga se predstavljalo kao čovjeka od povjerenja Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa.

“Odmah ću vas demantirati”, počeo je pa nastavio: “Zdravko Mamić nikad nije kočio svoje trenere. Nikad meni nije došao i rekao da mora igrati ovaj, a ne onaj. On je postavio strategiju kluba i unutar te strategije ja sam uvijek imao autonomiju. Naglašavam, unutar te strategije. Ona je bila da mi moramo proizvoditi mlade igrače i davati im šanse, a usput biti sudionici Lige prvaka ili Europa lige. Tu je Mamić možda bio nekorektan jer je nekad trebao reći: “Ok, Kruno je primio pet komada u Ligi prvaka, ali je ispunio sve zahtjeve koje sam ja postavio.” Međutim, čim je bio pritisak javnosti, koja uvijek želi više iako nekad ne zna što želi, on me se uvijek riješio da bi cijeli proces išao dalje i to je bilo nekorektno. Meni je Zdravko Mamić dao veliku šansu, a ja sam odgojen tako da nikad ne pljujem u ruku iz koje sam jeo. U Dinamu se trenutačno jako popularno odreći ljudi uz koje si nekad stajao. Da bih se ja odrekao Zdravka Mamića? To ne dolazi u obzir jer bi se to kosilo sa svim onim što su me moji roditelji naučili.”

Kaže i da ne može dobiti posao u HNL-u jer je etiketiran kao Mamićev čovjek.

“Kod Mamića je bilo i pozitivnih i negativnih strana”, odvagao je Jurčić. “U negativne nisam ulazio niti sam želio s njima imati posla, ali sam ponosan što sam sudjelovao u stvaranju briljantnog poglavlja Dinamove povijesti koja zadnjih dvadesetak godina doživljava svoj vrhunac. Dinamo se godinama borio s lažnom poviješću, lažnom europskom poviješću, i tu ne mislim na 1967., nego na period nakon toga u kojem je Dinamo imao vrlo skromnu europsku povijest sve do one legendarne generacije s kraja 90-ih, čiji sam i ja bio dio. Kažem, meni je Mamić dao šansu više puta kad mi je nitko u HNL-u nije želio dati, a bilo je ljudi s kojima sam bio dobar i koji su to mogli napraviti. Ja sam mu na tome doživotno zahvalan. Izbjegavam puno pričati o Mamiću jer o njemu ne mogu pričati objektivno zbog svega što je napravio za mene. On je prema meni bio najrigorozniji od svih i tako mi možda napravio medvjeđu uslugu jer ja danas ne mogu biti trener nijednoga kluba iz HNL-a, što je zabrinjavajuće. Ja sam etiketiran kao Mamićev čovjek pa ne mogu raditi u HNL-u i to je, iskreno, tužno.”

