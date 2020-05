Kulešević o sucima u polufinalu: “Da se ovo dogodilo u Jugoslaviji, razumio bih…”

Sterling Yatéké izbacio je Osijek iz Hrvatskog kupa pogotkom u 86. minuti polufinala, ali njegov trener veći problem za svoju momčad vidi u sucima.

Utakmica je završila 3-2 u korist Rijeke na Rujevici, nakon što je Osijek imao 2-0, a odluke da se isključi László Kleinheisler u 57. i Rijeci svira jedanaesterac u 70. bit će predmet rasprave još neko vrijeme. Ivica Kulešević nakon poraza nije dvojio tko je kriv za takav ishod.

“Nije nam sviran čisti penal protiv Rijeke na posljednjoj prvenstvenoj utakmici isto ovdje na Rujevici. Bila je čista ruka, imali smo VAR, a ljudi su govorili da je to slučajno”, rekao je Osijekov trener.

“Sada još ovo, ovo nije slučajno. Žao mi je što su ljudi nakon tri mjeseca pauze od nogometa morali gledati ovu sramotu”, dodao je.

“Da se to dogodilo u staroj Jugoslaviji ja bih razumio, ali da se to dogodi u Hrvatskoj 2020., uz VAR, uz sve kamere, to je sramota. Ja sam inače korektan, suci su ljudi koji griješe, ne volim ih kritizirati. Ali ovo danas nije imalo smisla.”