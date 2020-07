Kultna Imola vraća se nakon 14 godina: prisjetili smo se Schumijevog najbržeg kruga iz 2006.

Mugello, Imola, Monza…

Ferrarijeve muke na početku sezone detaljno su dokumentirane, ali Scuderia će ove godine imati jedinstvenu priliku utrkivati se triput na talijanskim stazama.

Monza je godinama neizbježna postaja kao VN Italije, a Mugello i Imola bit će (vjerojatno) samo kratkoročna rješenja zbog pandemije koronavirusa. Pa ipak, malo tko će se požaliti na taj izbor, budući da su obje staze starog kova; uske, brze i tehnički zahtjevne.

It's been a minute since we hit up Imola 👌

Jump aboard for Michael Schumacher's on-edge pole lap in 2006 🎥#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/87fkBwo3jU

— Formula 1 (@F1) July 24, 2020