Kup je osvojen, ali pod koju cijenu? Mbappéova ozljeda mogla bi poremetiti PSG-ove planove

Prva PSG-ova misija nakon povratka iz nogometne izolacije u Francuskoj je ispunjena: minimalnim slavljem protiv Saint-Étiennea pred 5.000 ljudi momčad Thomasa Tuchela osvojila je Francuski kup po rekordni 13. put, a pobjednički strijelac Neymar nastavio je svoju odličnu formu u spomenutom natjecanju pošto je u šest odigranih utakmica ostvario jednako toliko pogodaka i dvije asistencije.

Ipak, ozljeda koju je Kylian Mbappé pretrpio u 26. minuti ogleda mogla bi se pokazati vrlo ozbiljnom i poremetiti skore planove pariške momčadi. Opasan start suparničkog kapetana Loïca Perrina rezultirao je crvenim kartonom i komešanjima na terenu, a nijednom PSG-ovu simpatizeru nije bilo svejedno kada je ceremoniju uručivanja medalja brzonogi napadač odradio na štakama. Utakmica je svejedno prednjačila u javnim opomenama (vidjeli smo ukupno 10 žutih kartona, što na terenu, što izvan njega), a to je na kraju ostavilo danak: ozlijedio se i Thilo Kehrer…

19 days until PSG play Atalanta in the Champions League…

Will Kylian Mbappe be ready? 😬 pic.twitter.com/m8qxdlx1HE

— Goal (@goal) July 24, 2020