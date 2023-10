Kustić o novoj kazni: ‘Postoje naznake da ćemo u Zagrebu protiv Armenije igrati bez publike’

Uoči 3. Sabora hrvatskog nogometa, u Vodicama je održana sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza (HNS). Na njoj je prisutan bio i tehnički direktor Stipe Pletikosa, ali i izbornik Zlatko Dalić. Potonji je podnio izvještaj, s posebnim naglaskom na nedavne poraze u kvalifikacijama za Euro, te dao najavu planova za dvoboje u studenom. Savez mu je, doznaje se, pružio jednoglasnu podršku.

“Bilo je odgovorno s naše strane da se napravi sastanak Izvršnog odbora i da čujemo izvješće kada je u pitanju ovaj ciklus od dvije utakmice. Htjeli smo vidjeti o čemu se sve radi“, započeo je predsjednik HNS-a Marijan Kustić, pa nastavio:

“Ne treba govoriti na način da smo prozvali izbornika, ali u redu je da sjednemo, a ne javno nastupamo ili se kroz medije raspravljati o nekim stvarima. Htjeli smo vidjeti što se može napraviti i u 11. mjeseci da napravimo rezultat i osiguramo Euro. Bilo je rasprave, ljudi su postavljali pitanja, razgovaralo se. Mislim da je to u redu i tako treba funkcionirati.”

Bilo je priče i o nekim novim imenima u Dalićevom kadru, kao i nepozivanju već standardnih reprezentativaca, poput Nikole Vlašića ili Borne Barišića. Isto tako, tema je i dalje Marko Livaja te njegov oproštaj od nacionalne vrste.

“Vidio sam da je izašlo u nekim medijima da su se prozivali neki pojedinačno. Niti je bilo komentara, niti se pričalo pojedinačno o igračima. Jedino što je rekao da će biti nekih novih imena, ali to je na njemu, najavio je nova imena. Što se tiče Livaje, mislim da smo o tom slučaju sve rekli. Mogu samo reći da sam razgovarao s njim i to ostaje među Marka i mene. Izbornik je više puta odgovorio na to pitanje”, dodaje Kustić.

Pred HNS-om je vrlo izgledno i nova UEFA-ina kazna, vrlo brzo nakon utakmice s Turskom u Osijeku (0-1) pokrenut je disciplinski postupak zbog pjevanja ustaških pjesama. Kako je otkrio Kustić, odluka iz Nyona ovog bi puta mogla donijeti loše vijest za hrvatske navijače.

“Ono što mogu reći je da očekujemo kaznu. Naznake jesu da neće biti gledatelja protiv Armenije u Zagrebu, ali pričekajmo odluku. Trebalo bi to vrlo uskoro biti”, zaključio je Kustić.