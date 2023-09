Kustić o ustaškoj zastavi na Rujevici: ‘Uvjeren sam da je to namješteno. Nije to slučajno’

Hrvatski nogometni savez do grla je upao u probleme — nakon što je UEFA pokrenula postupak protiv HNS-a zbog ustaške zastave koja se pojavila na Rujevici tijekom utakmice Hrvatske i Latvije, danas je učinila isto zbog tučnjave na stadionu u Erevanu u kojoj su, tako se pisalo, sudjelovali i hrvatski navijači kojih ondje nije smjelo biti.

Podsjećamo, HNS je pod uvjetnom kaznom UEFA-e i, ako još jednom ponovi prekršaj, sljedeću domaću utakmicu igrat će pred praznim tribinama. Nju će dočekati sljedećeg mjeseca protiv Turske na novootvorenoj Opus Areni, no teško je očekivati da će navijači smjeti prisustvovati susretu…

O cijeloj se situaciji sada očitovao i HNS-ov predsjednik Marijan Kustić u Dnevniku Nove TV.

“Dobili smo drugu disciplinsku prijavu, otvoren je postupak za utakmicu u Armeniji”, rekao je Kustić u eteru. “Stoji da imaju saznanja da se radi o hrvatskim navijačima, ali mi ćemo se svakako očitovati na taj dio budući da nismo prodavali karte niti smo organizator. Nismo imali veze s tim dijelom, nikakve informacije o imenima ili da su to uistinu hrvatski državljani u pitanju nismo dobili.”

Hoće li stadion biti zatvoren protiv Turske?

“Zadnji put smo dobili uvjetnu kaznu, za bilo kakav sljedeći incident će nam zatvoriti stadion, ali mi radimo sve sa svoje strane da se to ne dogodi”, kazao je, ali i priznao da je to vrlo teško ostvariv ishod: “Šanse su 10 posto da će nam stadion ostati otvoren, ali ono što napokon moramo napraviti i za što se Savez bori — i uvijek će se boriti — protiv diskriminacije i rasizma. Tako i u ovom slučaju. Ovo nije slučajno ispalo na Rujevici. Zahvala svim navijačima, ali ta tri neodgovorna pojedinca, mislim da su naštetili i reprezentaciji i Republici Hrvatskoj.”

Zanimljivo, Kustić smatra kako su ti događaji napravljeni namjerno.

“Definitivno, naravno da smo razgovarali puno o tome i ja vjerujem i uvjeren sam da je to namješteno”, izjavio je. “Ja se nadam da će se doći do toga tko stoji iza toga. Puno stvari se dogodilo, da se u četiri, pet navrata diže zastava po tri, četiri puta i da je upravo taj jedan pojedinac slika s druge strane. Taj ustaški simbol koji se nalazi u FARE-ovu katalogu, baš da on to zna da je na toj zastavi i to slika, nije to slučajno. Pustimo neka tijela odrade svoj dio posla, mi nećemo stati na ovome, zahvaljujem se policiji jer je odradila odličan posao, kao i redari, čim su utvrdili da se tako nešto nalazi na tribini su reagirali. Podnijeli su prekršajne prijave i očekujemo od Prekršajnog suda u Rijeci da će donijeti odluku.”

Otkrio je i da će HNS tužiti odgovorne za širenje ustaške zastave…

“Ja vjerujem da će odluka biti brza, svi dokazi su tu. Mi kao Savez ćemo pokrenuti privatne tužbe za naknadu štete protiv neodgovornih pojedinaca.”

U Osijeku je nedavno bilo vrlo burno zbog pojedinih sudačkih odluka u derbiju Bijelo-plavih i Dinama. Jesu li se tenzije smirile?

“Ma jesu, ne bih miješao reprezentaciju”, kazao je Kustić. “Uvijek sam govorio da je Slavonija dosta toga prošla i propatila, uvijek je bila tu za hrvatsku reprezentaciju kad je bilo teško i dobro, uvijek je dobrodošla reprezentacija u Slavoniji. Ako bude navijača, svakako će biti pun stadion. Sada već imamo sigurno preko 100.000 zahtjeva. Svi radimo na tome, očekujemo da će biti navijača i da se sankcioniraju neodgovorni pojedinci.”