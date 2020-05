‘Kvasina’ se vratio kući: bivši hajdukovac Kouassi za The Guardian je opisao dugi povratak u Wuhan

Igrači Wuhan Zalla nakon 104 dana u egzilu prošle su se nedjelje napokon vratili kući, odnosno u grad iz kojeg se koronavirus počeo širiti svijetom. Karantena je nogometaše zatekla na pripremama u Španjolskoj, kasnije su se preko Njemačke uspjeli vratiti u Kinu, a zatim su još neko vrijeme boravili u Guangzhou, oko tisuću kilometara daleko od doma.

A kako je to sve skupa izgledalo saznali smo danas zahvaljujući Jeanu Evradu Kouassiju, inače bivšem hajdukovcu, koji je u Wuhanu od 2015. godine. U povratku u Wuhan na željezničkom kolodvoru dočekalo ih je nekoliko stotina navijača. (Karantena je u Wuhanu ukinuta osmog travnja.)

“U tom trenutku osjećao sam se kao da sam ponovno na stadionu”, rekao je Kouassi za The Guardian.

