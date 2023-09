Kyle Walker izgubio reprezentativnu nevinost. Zabio prvijenac u dobi od 33 godine

Engleska je otpočetka kontrolirala tempo igre, ali je pomalo sterilno ušla u utakmicu i Ukrajina je povela iz svoje prve prave akcije pred suparničkim golom. Juhim Konoplja u 26. je minuti uputio povratnu loptu u šesnaestercu za Oleksandra Zinčenka koji ju je stisnuo i zabio za ukrajinskih 1-0; Arsenalov bek potpuno je raspametio 40.000 ukrajinskih navijača na poljskom stadionu, a to mu je bio deveti zgoditak za reprezentaciju i prvi nakon 16. studenog 2021. kada je zabio Bosni i Hercegovini.

Englezi nisu izgledali pretjerano impresivno u tim trenucima, ali do poravnanja su došli relativno brzo; Harry Kane poslao je fenomenalnu dugu loptu na desnu stranu u 41. minuti, a primio ju je Kyle Walker zamalo izbjegavši zaleđe. Bek Manchester Cityja pobjegao je čuvaru i poentirao za 1-1, a to mu je bio prvijenac za reprezentaciju.

Zanimljivo, u dobi od 33 godine i 104 dana, Walker je drugi najstariji strijelac jednog prvijenca u povijesti reprezentacije. Prvi je još uvijek Jimmy Moore koji je svoj premijerni gol za Tri lava zabio s 34 godine i 10 dana, a to se dogodilo prije doslovno 100 godina u ogledu sa Švedskom.

450 – Kyle Walker is the 450th different player to score for the England men's team – with this his 77th cap, it's the longest any player has waited for their first strike. Rarity. pic.twitter.com/cExEuypTaT

