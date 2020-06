Kyrgios se u svom stilu obrušio na organizatore US Opena. Kaže da će stići u zaštitnom odijelu

Pomalo nestašni, a svakako uvijek sebi dosljedan 25-godišnji australski tenisač Nick Kyrgios kritizirao je vodstvo Američkog teniskog saveza (USTA) i prozvao ga za sebičnost pri donošenju odluke o održavanju Grand Slam turnira u New Yorku u ranije predviđenom terminu od 31. kolovoza do 13. rujna.

Napravio je to na dan kad bismo trebali saznati detalje o održavanju ovogodišnjeg teniskog US Opena. Osim toga, osvrnuo se i na važeća pravila za sve ljude koji dolaze u Australiju interkontinenalnim letovima, odnosno dvotjednu dvotjednu izolaciju po dolasku.

Sve je to upakirao ovako:

ʻPripremit ću svoje zaštitno odijelo za putovanje iz Australije, a onda ću u povratku provesti dva tjedna u izolacijiʼ, napisao je Kyrgios na Twitter-profilu, a nakon što je i istaknuo da ʻljudi koji žive u Sjedinjenim Državama, naravno, žele da se Open održi pod svaku cijenu – sebičnoʼ

Smh – people that live in the US of course are pushing the Open to go ahead 🤦🏽‍♂️ ‘Selfish’ I’ll get my hazmat suit ready for when i travel from Australia and then have to quarantine for 2 weeks on my return.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 16, 2020