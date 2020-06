LA Galaxy ima nultu stopu tolerancije na rasizam. Odbacio je igrača zbog rasizma njegove supruge

Aleksandar Katai više nije nogometaš Los Angeles Galaxyja. Razlozi su nenogometni i on sam ništa nije napravio da bi raskid ugovor isprovocirao. Ipak, iz Galaxyja stiže moćna i jasna poruka upakirana u pojašnjenje prekida suradnje uz tvrdnju kako donesena odluka “uopće nije bila teška”.

Sažeo je to tako Galaxyjev predsjednik Chris Klein poručivši da Galaxy predstavlja “osoblje, igrače, navijače i zajednicu”, da se “do vrijednosti mora držati” te da odluka “nije bila nogometna” niti teška.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020