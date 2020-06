La Liga se vratila, a virtualni navijači na derbiju Seville i Betisa podijelili su mišljenje

Trenutno je u tijeku seviljski derbi kojim je nastavljeno nogometno prvenstvo u Španjolskoj nakon tromjesečne stanke zbog pandemije koronavirusa.

Na Ramón Sánchez Pizjuánu Sevilla je protiv Betisa u preko Lucasa Ocamposa povela u 56. minuti, a trenutno ima 2-0 što je zasluženo s obzirom na to da je domaćin bio puno bolji na lopti i stvarao bolje šanse.

Isti igrač je u prvom poluvremenu pogodio gredu, a Luuk de Jong je još jednom dokazao da je najbolji napadač na svijetu koji skoro zabija golove kada je glavom promašio dobru šansu nakon toga.

Ono što je izazvalo možda i jednaku količinu rasprave i diskusije među navijačima su posebni dodaci kojima se pokušala ušminkati atmosfera na praznom Sánchez Pizjuánu.

Naime, na tribinama su digitalno instalirani virtualni navijači, puštala se i fiktivna navijačka buka i posebna glazba tako da je sve skupa djelovalo kao živa prezentacija pikselizirane grafike iz FIFE 2003. Neki smatraju da to stvara ugođaj prave utakmice i atmosfere derbija koji nedostaje zbog praznih tribina, drugima je to još jedan dokaz virtualizacije i komercijalizacije najbitnije sporedne stvari na svijetu.

Sami odlučite…

I’ve been watching the game with artificial fan noise and pixelated seats and it’s been good – having some sort of background noise helps i find.

They have specific Sevilla songs and UUUYY for big chances! pic.twitter.com/ax96VXQiJI

— Brendy Boyle (@BrendyBoyle) June 11, 2020