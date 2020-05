La Ligin čelnik nema problem s utakmicama bez gledatelja. Nisu opasnije od ribarenja, tvrdi

Danas je predsjednik FIFA-ina zdravstvenog odbora Michel D’Hooghe u razgovoru s The Telegraphom kazao kako misli da bi aktualnu sezonu bilo najsigurnije odmah okončati i s novom započeti krajem kolovoza ili početkom rujna.

“Tijekom svoje duge karijere vidio sam puno situacija u kojima se trebao naći balans između ekonomije i zdravlja”, usput je izjavio. “Prva strana većinom je pobjeđivala, bilo da je riječ o jetlagu, igranju na visokim nadmorskim visinama ili ekstremnim uvjetima poput zagađenih područja. Ako postoji jedan slučaj gdje bi medicinski argumenti trebali prevagnuti, onda je to ovaj. Nije tu stvar o novcu, već o životu i smrti.”

I dok je Francuska odlučila prekinuti sezonu i o konačnom poretku odlučiti preko radne skupine, a Nizozemska potpuno poništila natjecanja, La Ligin predsjednik Javier Tebas još je uvijek vrlo odlučan u naumu da se aktualna sezona u Španjolskoj (gdje je vlada danas dala dopuštenje za povratak individualnim treninzima) nastavi. Prije nekoliko dana upozorio je klubove koji možda neće htjeti igrati jednom kad se sezona vrati kako bi mogli biti kažnjeni, a svjetski mediji sada prenose njegovu reakciju na francusku i nizozemsku odluku.

“Ne razumijem kako bi igranje utakmica bez gledatelja, uz sve mjere predostrožnosti, bilo opasnije od rada na montažnoj traci ili ribarenja na otvorenom moru”, njegova razmišljanja prenosi AP-ov novinar Rob Harris. “Ako se važni ekonomski sektori ne budu mogli ponovno pokrenuti u sigurnom i kontroliranom smislu, mogli bi nestati. To bi se moglo dogoditi s profesionalnim nogometom. U nekim drugim zemljama momčadi već treniraju i to je dobar primjer. Nogomet je u Španjolskoj važan pokretač ekonomije kojeg, kao i druge stvari, moramo reaktivirati. Moramo se nastaviti na to fokusirati, odgovorno i sukladno zdravstvenim preporukama i to što prije.”

LaLiga President @Tebasjavier critical of French government decision to stop the football season: "I do not understand why there would more danger in playing football behind closed doors, with all precautionary measures, than working on an assembly line, being on a fishing boat." pic.twitter.com/dk7hOn9BbS

— Rob Harris (@RobHarris) April 28, 2020