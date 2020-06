Labbadijin zid ipak je srušen: Hertha je pošteno namučila Dortmund, ali Can je zabio za pobjedu

Herthin spasitelj Bruno Labbadia danas je došao u Dortmund suočiti se, uz Leipzig s kojim je remizirao 2-2, najtežim suparnikom dosad i to u Borussijinu obličju. Odlučio se na vrlo defenzivan stav što je domaćinu proizvelo glavobolje, a Hålandov izostanak time je dodatno došao do izražaja. Ipak…

Hertha Berlin fired Čović in November, brought in Klinsmann, secured a $250m investment, and signed Piatek, Cunha and Ascacibar in January. Klinsmann quit in February with Hertha fighting relegation, and now they’re challenging for Europa under Labbadia. What a wild season. — Zach Lowy (@ZachLowy) June 6, 2020

Borussia je bolje ušla u utakmicu, (očekivano) držeći posjed debelo na svojoj strani, a Hertha se u početnoj dionici susreta doimala obrambeno čvrstom i organiziranom. Šanse su Dortmundu počele pristizati nakon otprilike 20 minuta — pokušavali su Julian Brandt i Thorgan Hazard, ali prvi udarac u okvir gola uputili su gosti preko Vladimíra Daride u 31. minuti. Borussia općenito nije uspijevala doći do izglednih situacija pred Herthinim vratima u prvom poluvremenu iako je prezentirala dobre ideje i odigrala nekoliko kreativnih kombinacija. Driblinzima se, naravno, isticao Jadon Sancho koji ih je u prvom dijelu imao četiri, odnosno, dvostruko više od bilo kojeg drugog igrača na terenu.

Momčadi su otišle na predah s rezultatom 0-0, Herthina obrana se iskazala svojom organiziranosti i odlučnosti, Borussia je ostala bez šuta u okvir, a trenutak za istaknuti iz svega što smo dotad vidjeli bio je ovaj:

Half time at the Westfalenstadion. Still 0-0 between Borussia Dortmund and Hertha Berlin. Both sets of players took a knee before the game in solidarity with the #BlackLivesMatter protests. pic.twitter.com/pW6CQ1Yhjx — DW Sports (@dw_sports) June 6, 2020

E sad, u prošlom kolu Paderborn je na poluvremenu protiv Dortmunda također držao 0-0 pa znamo kako je završilo. Međutim, ovdje se radilo o nešto drukčijoj situaciji.

Prvu veliku šansu u nastavku imao je Sancho. U 51. minuti na rubu peterca pronašao se točno u ravnini vratnice i primio Guerreirovu prizemnu loptu, a potom je odabrao bliži kut i poslao loptu pored gola. Nekoliko trenutaka kasnije Dortmund je izašao u kontru koja bi sigurno rezultirala vrlo izglednom prilikom, ali Brandtovo naivno dodavanje pročitao je Jordan Torunarigha.

Došla je zatim i Hertha na svoje. U 55. minuti je Vedad Ibišević znalački je propustio jednu loptu do Alexandera Essweina koji je, naposljetku, pucao pored gola. Ipak, taman kad je cijela stvar počela izgledati pomalo naporno i mučenički za Borussiju, Žuto-crni odgovorili su dugoočekivanim udarcem u okvir i pogotkom u 57. minuti.

Sancho je Brandtu poslao kratki ubačaj u kazneni prostor, a Nijemac je glavom spustio loptu do Emrea Cana koji ju je iz prve poslao u lijevu donju stranu Jarsteinovih vrata. Brandtu je to bila četvrta asistencija otkad se Bundesliga vratila, što je najviše u tom periodu.

No player has registered more assists than Julian Brandt (4) since the Bundesliga restart. Pulls level with Thomas Müller. 🙌 pic.twitter.com/fo8TFO5InT — Statman Dave (@StatmanDave) June 6, 2020

Mrtvu šansu imao je Sancho u 89. minuti kada mu je Jarstein izvrsno obranio, Canov pogodak se na kraju pokazao odlučujućim, a Hertha je podosta namučila domaću momčad. U gostujućoj se obrani najviše istaknuo Dedryck Boyata koji je triput otklonio opasnost pred svojim vratima, blokirao dva udarca, zabilježio četiri presijecanja, jednom oduzeo loptu i osvojio četiri od ukupno devet duela uz čak sedam točnih dugih lopti u 11 pokušaja.

Međutim, Labbadia je ipak upisao prvi poraz u petoj utakmici na klupi berlinskog sastava i 200. trenerskom nastupu u Bundesligi…