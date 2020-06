Labuđi pjev u Hamburgu: Diamantakos ponovno zabio za St. Pauli pa promašio penal

Sve je u redu, njegova ekipa je pobijedila…

Eto još malo veselja za Hajdukove navijače. Skori centarfor Bijelih, Grk Dimitris Diamantakos prije nekoliko tjedana postao je vijest u domaćim medijima nakon što je poentirao protiv Karlsruhera, a u današnjem susretu 2. Bundeslige protiv Erzgebirge Auea doveo je (još uvijek svoj) St. Pauli u prednost u 22. minuti nakon što je ostao nečuvan u kaznenom prostoru i dobro reagirao na loptu koju mu je u suparnički šesnaesterac poslao Sebastian Ohlsson.

Another Diamantakos goal.

Minutes to goals scored ratio is very impressive. Makes his impending free transfer to Croatia slightly more bewildering. Difficult player to gauge but clearly effective https://t.co/IoAlbaEdni

