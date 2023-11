Lakersi i Pacersi najbolje plivaju u novim vodama pa su prvi osigurali četvrtfinale NBA turnira

Kako smo već i navikli od ovih momčadi, bila je to jako brza košarka gdje se više pazilo na napade i šut nego na obrane, kako i sugerira sam rezultat. 309 poena u utakmici ujedno je i najefikasnija utakmica ove sezone, a u posljednju minutu ušlo se sa 152-152.

No, onda je Buddy Hield pogodio šut za vodstvo Pacersa, a kasnije dodao još i polaganje nakon što je Dejounte Murray prosuo dvije lopte, jednu faulom u napadu, a drugu promašenim polaganjem. Pacersi će tako u četvrtfinale koje će se odigrati četvrtog ili petog prosinca, nakon što nisu dvije sezone zaredom izborili doigravanje same NBA lige.

Naravno, kod ovakvih susreta uvijek je zanimljivo vidjeti i strijelce. Pacersi su tako imali sedmoricu dvoznamenkastih, a naprosto je briljirao Tyrese Haliburton. Prvi asistent lige skupio je 37 poena i čak 16 asistencija uz pet skokova. Hield je dodao 24 ubačaja, a 21 je imao Obi Toppin ušavši s klupe.

Kod Hawksa je na 38 stao Trae Young, dok je tragičar Murray imao 28. Dva poena manje ubacio je Bogdan Bogdanović.

Nešto kasnije od Pacersa, posao su obavili i Lakersi. Oni su odigrali svoj četvrti susret u skupini A na Zapadu te su sa 131-99 pregazili Utah Jazz i zaključili svoj nastup u skupini. Ovdje nije bilo tako dramatično, Lakersi su deklasirali suparnika.

S 4-0 tu su Lakersi nedodirljivi jer Phoenix je na 2-1, dok su Portland i Memphis s 1-3 ispali iz svake kombinacije za prolazak skupine. Savršeni niz u turniru i ukupno treću pobjedu zaredom Lakersi su ostvarili na pogon neumornog LeBrona Jamesa.

Živahni starčić ubacio je 17 poena, ali imao je devet asistencija i sedam skokova pa je bio blizu triple-doublea, a postao je i prvi košarkaš u povijesti NBA lige koji je prebacio granicu od 39 tisuća poena u karijeri. 38-godišnjak je to stigao već u prvoj četvrtini.

A HISTORIC NIGHT FOR THE KING 👑

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39K career points! pic.twitter.com/FoDyVbIDaV

— NBA on TNT (@NBAonTNT) November 22, 2023