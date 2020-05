Lako za predvidjeti: povratak Bundeslige ostvario je rekordnu gledanost u Njemačkoj

Bez gledatelja na tribinama, ali za ekranima ih je bilo puno više nego inače — kao što je i očekivano.

Unutar ‘nove realnosti’ utakmice su definitivno čudne, ali prate ih svi. Kao prvo veliko nogometno (i općenito sportsko) natjecanje koje se vratilo nakon dvomjesečne svjetske karantene, Bundesliga je naišla na veliko zanimanje diljem cijelog svijeta, a tako i u zemlji njenog porijekla.

More than six million people watched Sky Deutschland's Bundesliga coverage on Saturday. Highest-ever. https://t.co/UMU0ocM1TH

— Raphael Honigstein (@honigstein) May 17, 2020