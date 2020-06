Lallana je produljio s Redsima na mjesec dana, što znači da će se sa suigračima veseliti naslovu

Naslove osvojene u Ligi prvaka, UEFA-inom Superkupu i Svjetskom klupskom prvenstvu Adam Lallana slavio je u krugu Liverpoolove svlačionice. Ne dogodi li se čudo pa Liverpool ispusti 25 bodova prednosti koje ima u odnosu na drugoplasirani Manchester City, a devet kola prije kraja na to će samo zaluđeni uložiti novac, slavit će u klubu i naslov u Premier ligi.

Ne bi se to dogodilo da s Anfielda nije pristigla vijest da je s veznjaku produljen ugovor na dodatnih mjesec dana.

Adam Lallana has agreed a short-term extension that will enable him to complete the remainder of the 2019-20 season with the club 🙌

