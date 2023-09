Lamine Yamal postao je drugi najmlađi debitant u Ligi prvaka, a u Top 5 i dalje je Alen Halilović

Osim njih, zabio je Gavi uz autogol Belgijaca, a još malo povijesti ispisano je ulaskom Laminea Yamala u 68. minuti. Mladić je zamijenio Félixa te je postavio još jedan rekord za golobrade mladiće, kakve je već navikao rušiti ove sezone jer gdje god da se pojavi uglavnom je najmlađi u nečemu.

Lamine Yamal is now the 2nd youngest player in UEFA Champions League history!

🇩🇪Youssoufa Moukoko – 16 years & 18 days

🇪🇸Lamine Yamal – 16 years, 2 months & 6 days

🇳🇬Celestine Babayaro – 16 years, 2 months & 25 days

🇫🇷Rayan Cherki – 16 years, 3 months & 10 days

🇭🇷Alen Halilović… pic.twitter.com/OdUTHdf8Ul

