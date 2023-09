Lance Stroll odustao je od utrke u Singapuru nakon subotnje nesreće u kvalifikacijama

No, očito su ostale posljedice na njegovoj ukupnoj spremi za utrkivanje, kako fizičkoj, tako i psihičkoj zbog šoka pa je odluka momčadi i vozača da se ova utrka preskoči, izvijestio je Aston Martin.

Qualifying for the #SingaporeGP comes to an end.

Fernando finishes P7, with Lance in P20 after a crash at the end of Q1. Lance is OK. He walked away from the car and was cleared after a precautionary visit to the medical centre. pic.twitter.com/geDX7NRYIj

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 16, 2023