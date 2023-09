Latvija možda ne stoji dobro u nogometu, ali sada je osvojila peto mjesto na košarkaškom SP-u

Latvija je bolje otvorila utakmicu i zahvaljujući efikasnom vanjskom šutu imala 11 razlike na poluvremenu, a onda je na startu treće četvrtine potpuno preuzela stvari u svoje ruke i serijom 14-1 otišla na nedostižnu prednost. Artūrs Kurucs bio je najbolji strijelac pobjedničke momčadi s 20 poena, a Rolands Šmits zaustavio se na 17 uz šest skokova.

Latvia end their incredible World Cup run over the win against Lithuania 🔥

5TH 🇱🇻 LATVIA

6TH 🇱🇹 LITHUANIA#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/MJe886z0xJ

— BasketNews (@BasketNews_com) September 9, 2023