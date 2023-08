Lauren James, inače Reeceova sestra, odigrala je simultanku u engleskom slavlju nad Kinom

No, na Mundijalu je pogodila prvo za pobjedu nad Danskom, a sada je Kini uvalila još dva gola, asistirala za čak tri, a zabila je i jedan prekrasan pogodak koji je na kraju poništen zbog zaleđa. Time je s 21 godinom na leđima postala i najmlađa igračica u povijesti Mundijala koja je bila direktno uključena u barem četiri gola na jednoj utakmici.

2+2 – 21-year-old Lauren James has two goals and two assists against China, making her the youngest player on record (2011 onwards) to be directly involved in 4+ goals in a single #FIFAWWC match. Feasting. pic.twitter.com/laqrjKcBEs

— OptaJoe (@OptaJoe) August 1, 2023