Laurent Duvernay-Tardif, inače doktor, prvi je u NFL-u odlučio da neće igrati sljedeće sezone

Laurent Duvernay-Tardif u obrambenoj ulozi nastupa za Kansas City Chiefse i aktualni je Super Bowl prvak, ali je i poznat po tome što je trenutno jedini aktivni igrač u NFL-u (i četvrti u povijesti) koji je završio medicinu. Doista, prije dvije godine diplomirao je na Sveučilištu McGill i zaradio titulu doktora medicine te magistra kirurgije, a tijekom buknuća pandemije u Sjevernoj Americi vratio se u rodnu Kanadu, uniformu zamijenio kutom te na prvoj crti asistirao liječnicima.

Sada je postao prvi NFL-ovac koji se javno odlučio povući od igranja sljedeće sezone, što je igračima omogućeno nedavnim dogovorom između sindikata i lige.

“Ovo je jedna od najtežih odluka u mom životu, ali moram slijediti svoja uvjerenja i učiniti ono što mislim da je ispravno”, napisao je 29-godišnji Duvernay na Twitteru.

Osim već spomenutog angažmana u bolnici, standardni ofenzivni linijaš Chiefsa bio je i dio radne skupine za pandemiju igračkog sindikata, a tvrdi da njegova odluka nema veze s protokolima koje je liga uvela kako bi zaštitila igrače.

“Dok sam bio na prvoj crti za vrijeme pauze, dobio sam drukčiju perspektivu što se tiče pandemije i uvidio sam kakav pritisak ona stavlja na individue i zdravstveni sustav”, otkrio je Duvernay. “Ne mogu si dozvoliti da možda prenesem virus u naše zajednice samo zato što igram sport koji volim. Ako moram preuzeti rizik, onda ću se brinuti za pacijente.”

I’ve been lucky to meet great people who have been caring for our elderly. Meet Guylaine, the nurse who trained me. She is the ultimate team player that leads without asking for anything. With all the changes in schedule and personnel, she continues to care with a smile! pic.twitter.com/CqaTJvasKs

— Laurent D. Tardif (@LaurentDTardif) May 14, 2020