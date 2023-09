Lav je ipak jači od vučice: Rafael Leão sjajnim je pogotkom obilježio Milanovu pobjedu kod Rome

U sasvim suprotnom su raspoloženju svoj večerašnji ogled dočekali Roma i Milan, prvi su u uvodna dva kola skupili tek jedan bod, a potonji su bili na stopostotnom učinku. Nakon ove utakmice, bodovni jaz te razlika u atmosferi unutar svlačionica još se i povećala, jer se Rossoneri s gostovanja u glavnom gradu vraćaju s punim plijenom.

Sastav pod vodstvom trenera Stefana Piolija slavio je s 2-1 te tako ugrabio treću pobjedu u isto toliko ligaških kola, a utakmicu je zasigurno ponajviše obilježio novi krasan pogodak u režiji Rafaela Leãa. Bilo je to u 48. minuti, s desne strane je ubacio Davide Calabria, portugalski ofenzivac uspio se othrvati pritisku Rominog braniča Zekija Çelika te u padu iz voleja zabio za povećanje Milanovog vodstva.

HOLY SHIT, LEAO WHAT A GOAL 😍 pic.twitter.com/6i0BONe9ar — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 1, 2023

Vučica mu je očito omiljena žrtva, u devet dosadašnjih nastupa protiv tog rimskog kluba skupio je dva pogotka te četiri asistencije. Kada se u obzir uzmu sve utakmice u Serie A, protiv nijednog od njih nije bio tako ubojit. A kad smo već kod efikasnih i preciznih ofenzivaca, svakako se mora spomenuti i strijelac prvog Milanovog zgoditka u ovoj utakmici.

To je iskusni Olivier Giroud, on je pak pogodio s bijele točke, i to još tamo u devetoj minuti. Zatresao je Francuz tada mrežu i došao već do četvrtog ovosezonskog gola u prvenstvu, takav se učinak nekog Milanovog nogometaša u uvodna tri kola ne pamti već 22 godine. Tada je to uspjelo legendarnom Andriju Ševčenku, sada i Giroudu.

Tračak nade za Romu i njen spas pokazao se u 61. minuti, tada je drugi žuti zbog nesmotrenog prekršaja zaradio gostujući branič Fikayo Tomori. Svim je silama tada domaći sastav jurišao na vrata na kojima je stajao Mike Maignan, trener José Mourinho u igru je ubacio i Romelua Lukakua, no pogodak je na kraju zabio jedan drugi igrač s klupe.

Ipak, kada je Leonardo Spinazzola konačno matirao Maignana, na sučevom satu ostalo je još tek tri minute njegove nadoknade, pa nije bilo dovoljno vremena ni za remi, a kamoli prvu ovosezonsku pobjedu, bez koje će otići i na reprezentativnu pauzu. Nju će, dakle, morati loviti za više od dva tjedna u novom domaćem ogledu, i to protiv Empolija, dok Milanu slijedi gradski derbi s Interom, također u ‘gostima’.