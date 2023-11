Lavići su prejaki: hrvatska U-17 reprezentacija upisala je ‘besplatan’ poraz od Engleske

Stigao je kraj mini-ciklusa kvalifikacija za Euro 2024 koji je hrvatska U-17 reprezentacija odradila u Karlovcu. Na kraju skupine izabranici Roberta Jarnija upisali su dvije pobjede i poraz, a u zadnjem susretu bolja je bila Engleska s 5-1.

No, ipak je to ‘besplatan’ poraz jer mladi Vatreni su pobjedama nad Kosovom i Farskim Otocima već osigurali plasman u elitno kolo. Ostalo je tako bilo tek odmjeriti snage s engleskim vršnjacima u susretu bez pritiska, a ‘lavići’ su pokazali zašto su kadeti i juniori najvećih klubova svijeta.

Prije svega, briljirao je Mikey Moore koji nastupa za Tottenhamovu juniorsku momčad. Mladi fantazist, engleski kapetan s brojem 10 zabio je hat-trick i tako praktički sam deklasirao Jarnijeve izabranike koje je danas s klupe vodio Nenad Pralija.

Moore je Engleze doveo u vodstvo već u 15. minuti, a na 2-0 povisio je Shim Mheuka, napadač juniorske momčadi Chelseaja. S tim se rezultatom otišlo i na poluvrijeme, a u drugi dio bolje je krenula Hrvatska koja je ubrzo došla do smanjenja putem sjajnog udarca Dinamovog Mislava Ćutuka.

On je pogodio s nekih 18 metara u 52. minuti, ali kratkog vijeka je to veselje. Praktički u sljedećem napadu Hrvatska je skrivila penal. Moore je izveo udarac s bijele točke, ali brani mu Antonio Rajić. No, Moore je pokupio odbijanac i lako zabio za 3-1.

Do kraja su za Engleze posao dovršili Leke Drake iz Manchester Cityja te još jednom Moore koji je kompletirao hat-trick.

Hrvatska je tako svoju skupinu završila na drugom mjestu sa šest bodova, a Kosovo je trećeplasirano jer danas je svladalo Farske Otoke u Zaprešiću. Idu tako Jarni i njegovi Vatreni u elitno kolo gdje će tražiti plasman na europsku smotru.