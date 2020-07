Lavlja rika: svemogući Zlatan utrpao je dva gola Sassuolu i nastavio Milanov niz neporaženosti

I Sassuolo i Milan prije večerašnjeg ogleda u Reggio Emiliji bili su u zavidnoj formi. Obje momčadi ostvarile su niz od osam uzastopnih prvenstvenih utakmica bez poraza, i jedna i druga ekipa bile su vrlo raspucane, a, sukladno tome, očekivali smo prilično sadržajan i zabavan dvoboj primjenjiv narativu koji ove sezone gledamo u Serie A.

To smo i dobili; doduše, samo u prvom poluvremenu. Tada se mreža tresla triput, obje ekipe imale su svoje šanse, a momčad Roberta De Zerbija malčice je intenzivnije ušla u susret te uputila prvi udarac u okvir gola kada je u 15. minuti pokušao Domenico Berardi. Ipak, odmah nakon toga uslijedile su dvije prilike za Milan: prvo je Ante Rebić zapucao ravno u iskusnog Andreu Consiglija, zatim je Zlatan Ibrahimović iz slobodnog udarca poslao loptu iznad gola, a onda je u 19. minuti bio ubojit.

Pogriješila je Sassuolova obrana, odnosno Federico Peluso koji je poslao krivo dodavanje koje je završilo u nogama Francka Kessiéja. Veznjak je potom uposlio Hakana Çalhanoğlua koji je nabacio do Ibrahimovića, a lopta je pala ravno na glavu spomenute ikone i odsjela u mreži. Bila je to sedma Turčinova ligaška asistencija ove sezone, a svih sedam pogodaka namjestio je za različitog strijelca.

Milan je izgledao uvjerljivo i nastavio napadati, ali u 39. minuti dosuđen je kazneni udarac za domaće nakon što je preko VAR-a utvrđeno da je Çalhanoğlu igrao rukom u šesnaestercu: Francesco Caputo silovito je zakucao loptu u mrežu Gianluigija Donnarumme koji je danas igrao 200. utakmicu za Milan (podsjećamo vas da ima tek 21 godinu) i tako stigao do svog 19. ovosezonskog pogotka.

Međutim, Ibra se pobrinuo da Rossoneri na predah odu s vodstvom: u prvoj minuti sudačke nadoknade Milan je krenuo u kontru, Çalhanoğlu se opet našao u središtu pažnje nakon što je još jednom uposlio Šveđanina, a on je zaobišao vratara i poentirao za 2-1. Svemogućem Zlatanu to je bio već 255. zgoditak otkad je navršio tridesetu. Netko je spomenuo ‘pozne’ godine?

2 – Prior to today, the last time Zlatan #Ibrahimovic has scored multiple goals during a first half #SerieA game was on March 2012 (hat-trick against Palermo, with #ACMilan). Divine.#SassuoloMilan pic.twitter.com/3qCQj3KORx

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 21, 2020