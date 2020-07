Lazijev Patric je poput Luisa Suáreza. Ne po pogocima, po načinu na koji grize suparnike

Samo se jedna momčad u talijanskom prvenstvu može pohvaliti da je protiv Juventusa, Lazija i Intera u ovoj sezoni uzela bod ili sva tri. Samo Lecce.

U utakmici 31. kola Serie A, Lecce je nakon 2-1 i s tri osvojena boda protiv Lazija napokon izvan zone ispadanja u drugoligaško okruženje, a hoće li se tu i zadržati znat ćemo kad Genoa završi svoj posao protiv Napolija u srijedu. Kako bilo, novi poraz za Lazio koji sve više gubi korak za prvakom Juventusom treći je koji je momčad upisala u posljednjih četrnaest dana, otkako je nastavljeno talijansko prvenstvo.

Valja znati da je do prekida natjecanja imala samo dva u odigranih 25 utakmica.

Nemoć sve više pokazuju igrači tog rimskog kluba, koji su noktima i zubima pokušavaju zadržati u utrci za naslov. Doslovno.

Lazio defender Patric has just been sent off for biting Guilo Donati. 😳 https://t.co/B7PfjPI9Z7 pic.twitter.com/jQG7P4Q1hZ

— SPORTbible (@sportbible) July 7, 2020