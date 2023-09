Le Classique u sjeni Mbappéove ozljede: Paris Saint-Germain u derbiju je deklasirao Marseille

Marseille je, pak, tek sporadično dolazio pred vrata na kojima je stajao Gianluigi Donnarumma, pa je PSG nastavio sa svojom dominacijom i u ostatku prvog dijela. Tako je u 37. minuti novopridošli Randal Kolo Muani upisao svoj prvijenac u novom dresu, pokupivši odbijanac nakon udarca dalekometnog Hakimijevog udarca.

Pariški idilu na Parku prinčeva pokvarila je jedina ozljeda Kyliana Mbappéa, nakon duela s Leonardom Balerdijem. Pružena mu je pomoć, čak se i vratio na teren, no ubrzo je postalo jasno da ne može nastaviti, pa je šepajući napustio travnjak, a na njegovo je mjesto stigao Gonçalo Ramos.

⚠️ | QUICK STAT

⚽️ Randal Kolo Muani (37')

⚽️ Gonçalo Ramos (47')

In the span of just ten minutes of game time, both of PSG's summer acquisitions scored their first goal for the club to give Les Parisiens a commanding lead in Le Classique! 🤝#PSGOM pic.twitter.com/YBZenTnSwy

— Sofascore (@SofascoreINT) September 24, 2023