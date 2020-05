Le Parisien piše da su Roland Garros, ATP i WTA dogovorili da pariški Grand Slam počne 27. rujna

Početak drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa, koji se trebao održat od 18. svibnja do 7. lipnja, ali je zbog pandemije koronavirusa odgođen za jesen (20. rujna do 4. listopada), pomaknut je još jednom i to za tjedan dana, piše Le Parisien.

Prema pisanju tog francuskog dnevnika, novi datum početka odgođenog Roland Garrosa bio bi 27. rujna, a trajao bi do 11. listopada, i za razliku od prvog termina ovaj je dogovoren s ATP i WTA.

Tennis : Roland-Garros décalé au 27 septembre https://t.co/4tzVKSfSPM — Le Parisien – Sports (@LeParisienSport) April 23, 2020

Treći Grand Slam turnir u Wimbledonu je otkazan, no organizatori Roland Garrosa se nadaju da će ipak uspijeti održati svoj turnir. Isto tako se nadaju i orgaizatori US Opena koji bi se trebao održati od 24. kolovoza do 13. rujna.

Novi termin sada omogućava da se između US Opena i Roland Garrosa održe još dva turnira, a moći će se provesti i kvalifikacije za turnir u Parizu koje nisu bile u planu u prvoj odgodi. No, sve će ovisiti o daljnjem razvoju pandemije.

Prvi Grand Slam sezone Australian Open su osvojili Amerikanka Sofia Kenin i prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković.