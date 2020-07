LeBron neće na dresu nositi neki od 29 slogana za ravnopravnost koje je NBA liga odabrala

Ponajbolji košarkaš današnjice LeBron James odlučio je da neće iskoristiti pravo da u nastavku NBA sezone u Orlandu umjesto svog imena na dresu nosi poruku za socijalnu ravnopravnost i pravednost.

Vođa Los Angeles Lakersa i njegovi suigrači stigli su u četvrtak u sportski kompleks Disney Worlda u Orlandu gdje će posljednjeg dana srpnja 22 momčadi nastaviti koronavirusom prekinutu NBA sezonu. U subotu su Lakersi ondje održali i prvi trening, a prije nje LeBron je sudjelovao u novinarskoj video-konferenciji.

“Nastavit ću raditi izvan parketa i kad razgovaram s vama – sve što činim ima svrhu, ima značenje. Ne moram imati nešto na leđima svog dresa da bi ljudi shvatili moju misiju ili znali za što se zalažem i zbog čega sam ovdje”, objasnio je James svoju odluku i dodao da podržava sve one koji su odlučili staviti jednu od 29 poruka koje je NBA liga unaprijed odobrila.

LeBron said he wasn't consulted on the approved messages and won't be adding one to the back of his jersey.

"I commend anyone that decides to put something on the back of their jersey. … i would have loved to have a say so on what would have went on the back of my jersey." pic.twitter.com/GKVebRKV56

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 11, 2020