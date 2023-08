LeBronov 18-godišnji sin Bronny James doživio je srčani zastoj na treningu. Srećom, stabilno je

Hitna pomoć navodno je dozvana u ponedjeljak u 9:30 ujutro nakon što se Bronny onesvijestio, ali sada je dobro. The Athleticov Shams Charania prenio je priopćenje obitelji James na tu temu:

“Bronny je pretrpio srčani zastoj jučer na treningu”, piše u objavi na Twitteru. “Medicinsko osoblje uspjela mu je ukazati pomoć i odvesti ga u bolnicu. Sada je stabilno i više nije na odjelu intenzivne njege. Tražimo poštovanje i privatnost za obitelj James i obavijestit ćemo medije kad budemo imali više informacija. LeBron i Savannah žele javno zahvaliti medicinskom i sportskom osoblju sveučilišta Sjeverna Karolina na njihovom nevjerojatnom radu i posvećenosti prema sigurnosti svojih sportaša.”

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2023