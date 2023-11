LeBronovi hejteri došli su na svoje: Kralj je postao prvi NBA igrač s 5.000 izgubljenih lopti

Durantula je tako završio sinoćnju utakmicu s 38 poena, devet skokova i pet asistencija, a LeBron je predvodio svoju ekipu s 32 poena, 11 uhvaćenih lopti i šest dodavanja za koš. Međutim, srušio je i jedan rekord koji je odmah pozvao njegove hejtere na humoristične objave na društvenim mrežama — s četiri turnovera dostigao je brojku od 5.000 izgubljenih lopti u svojoj NBA karijeri, čime je postao prvi igrač u ligaškoj povijesti kojemu je tako nešto uspjelo.

LeBron James becomes the first player in NBA history with 5,000 career turnovers. pic.twitter.com/bSTVfxH6ov

— The Sporting News (@sportingnews) November 11, 2023