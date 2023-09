Lecce je prvi put u povijesti neporažen u uvodnih pet kola. Trenutno je na drugom mjestu Serie A

5 – Lecce have remained unbeaten in each of their opening five Serie A matches of a season for the first time in their history (W3 D2). Determination.#LecceGenoa pic.twitter.com/KZnb8Gxham

Oudin je, inače, u Lecce stigao još prošlog ljeta, najprije na posudbu iz Bordeauxa, a onda je talijanski prvoligaš i otkupio njegov ugovor. To mu je bio ovosezonski prvijenac, dok je u prošlom izdanju Serie A skupio tek tri pogotka, pa je možda i ovo naznaka boljih dana. Treba spomenuti i povremenog hrvatskog reprezentativca Marina Pongračića, dosad je za Lecce odigrao svih 450 minuta u novoj sezoni.

No, pravi izazovi za njega i suigrače tek dolaze, idućeg vikenda gostovat će kod Juventusa, a potom će na njihov Stadio Via del mare na samom jugu zemlje gostovati aktualni prvak Napoli. Ako i to prežive, bit će to sigurno naznaka velikog potencijala momčadi koja stoluje na peti Talijanske čizme…