Led u žilama: CIES tvrdi da HNL ima najbolji postotak realizacije kaznenih udaraca u Europi

Gdje se u Europi najčešće sviraju kazneni udarci? CIES se u novom izdanju svog tjednog izvještaja odlučio detaljnije pozabaviti baš tim pitanjem, a na temelju analiziranoga, kao i uvijek, izvučeni su neki zanimljivi zaključci koji se tiču i domaćih klubova.

Dakle, u uvaženu konkurenciju ušlo je 35 liga, a računao se ukupni broj jedanaesteraca dosuđenih od sezone 2017./18. naovamo. Podatke je pružio InStat, a rezultati su ovakvi: udarci s bijele točke najčešće se izvode u Poljskoj, točnije, u tamošnjoj Ekstraklasi (u prosjeku svakih 230 minuta), dok se na drugoj strani medalje nalazi norveško prvenstvo (jedanaesterci se ondje sude svakih 389 minuta). Što se liga Petice tiče, Premier liga je s pokazivanjem na bijelu točku jednom u 382 minute druga po broju najmanje sviranih penala po utakmici (zanimljivo, Championship je treći), u Bundesligi (svaku 321 minutu) također se ne sudi puno takvih prekršaja, dok se La Liga, Ligue 1 i (posebno) Serie A redom nalaze među deset najučestalijih…

The Polish 🇵🇱 @_Ekstraklasa_ leads the European table for most penalties per game since 2017/18: a penalty every 2⃣3⃣0⃣ minutes! Data for 35 competitions and associated clubs in the 3⃣0⃣0⃣th @CIES_Football Weekly Post 😃 https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/jmRoSnbQ35

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 15, 2020