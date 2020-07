Leeds je na korak do Premier lige: Bielsine momke još samo bod dijeli od povratka u elitu

Nogometaši Leedsa stigli su na bod od ulaska u Premier ligu nakon što su u utakmici 44. Championshipovog kola svladali Barnsley s minimalnih 1-0. Navedeno znači da je momčad Marcela Bielse sad na 87 osvojenih bodova, odnosno dva kola prije kraja ligaškog dijela sezone na +5 u odnosu na Bilićev WBA i +6 u odnosu na trećeplasirani Brentford.

Susret je počeo odavanjem počasti nedavnom preminulom Jacku Charltonu, Leedsovoj legendi koja je za klub odigrala 773 utakmice i s njim u svojim redovima osvojila više titula, među kojima i naslov prvaka u sezoni 1968./69. Plan je odati mu počast i nakon susreta i to ostavljanjem cvijeća i šalova ispred Elland Roada…

A na njemu proslava.

🙌 GET IN! Another step closer!

— Leeds United (@LUFC) July 16, 2020