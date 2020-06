Leganésovo hvala junacima baš je posebno. Klub dresovima odaje počast borcima protiv korone

Leganés nastavlja svoju kampanju zahvale junacima (#GraciasHéroes), sada s predstavljanjem treće garniture dresova za sezonu 2020./21. Ipak, vidjet će se ona već u 29. kolu španjolskog prvenstva kada momčad u borbi za ostanak u La Ligi gostuje kod trenutačno vodeće Barcelone.

Kampanju klub vodi u svrhu pomoći jednom od koronavirusom najpogođenijih (i brojem slučajeva zaraze i brojem smrtnih slučajeva) španjolskih gradova. Današnjim videom objavljenim na Twitteru otkriva se novi korak u njoj.

Riječ ovaj put nije o skupljanju pomoći, već zahvali koju klub upućuje svima ʻkoji su prošle mjeseca proveli na prvoj crti obrane u borbi protiv koronavirusaʼ, s posebnim naglaskom na Službu civilne zaštite, liječnike, zdravstvene djelatnike, policiju, vatrogasce, dostavljače, zaposlene u supermarketima, čistoći…

Predstavnika ili predstavnicu svake od navedenih djelatnosti posjetio je izaslanik kluba te mu uručio personalizirano pismo jednog od četvorice kapetana momčadi. Zajedno s pismom i dres s brojem 1 na leđima i imenom osobe kojoj je uručen.

Sjajna gesta ovako je izgledala:

