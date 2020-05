Leganésu je stalo do navijača: automatski će im i besplatno produžiti ulaznice za sljedeću sezonu

Mnogi pričaju, neki i djelima to dokazuju.

Poput Leganésa.

Pretposljednji klub španjolskog nogometnog prvenstva prepoznao je važnost navijača i sve vlasnike godišnjih ulaznica odlučio je nagraditi produljivanjem članstva i za sljedeću sezonu. Upitno je hoće li oni gledati prvoligaški nogomet ili okršaje klubova u drugom razredu, no u Leganésu su odlučili da će ih u svakom slučaju gledati.

📄COMUNICADO OFICIAL ➡️El C.D. Leganés renovará automáticamente a todos sus abonados para la próxima temporada con motivo de los efectos provocados por el Covid-19 #GraciasHéroes #SeguimosJuntos 👉 Más información: https://t.co/iEdP0RoYWr pic.twitter.com/CK2aBwEsVA — C.D. Leganés (@CDLeganes) May 26, 2020

Reakcija je ovo kluba na odluku čelnika lige da se preostale utakmice, kad liga bude nastavljena, igraju bez prisustva publike zbog straha od daljnjeg širenja koronavirusa. Produljenje ulaznica za prvenstvene ogleda klub će obaviti automatski i bez naplate, a bez njih će ostati samo oni navijači koji se za to odluče i mailom to potvrde do 11. lipnja.

Pred ostalima je sezona odlazaka na tribine.